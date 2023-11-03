Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Kassam Tugayları, yaptığı son operasyonda işgalci İsrail'e ağır darbe vurduklarını açıkladı.

İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Düşman hatlarının arkasına geçerek muntazam bir saldırı gerçekleştirdik. Düşmanın bir tank taburunu tamamen imha ettik. Çok sayıda ölü ve yaralıları var. Bazılarını esir almayı başardık" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bu akşam itiraf niteliğinde yaptığı açıklamada "acı kayıpları olduğunu" söylemişti.