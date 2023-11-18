Kassam Tugayları'ndan işgalcilere darbe: Ebu Ubeyde açıkladı!

Ebu Ubeyde'nin açıklamaları şu şekilde:

"Mücahitlerimiz Gazze'yi çeşitli cephelerden işgal eden Siyonist güçlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Mücahitlerimiz, 4 gün içinde aralarında tanklar, asker taşıyıcılar ve buldozerlerin de bulunduğu 62 askeri aracı imha edip hizmet dışı bırakmayı başardı.

9 işgal askerini öldürdük, 2 askeri aracı imha ettik, düşman askerlerinin saklandığı bir apartman dairesini yıktık, içindekileri öldürdük.

İşgal güçlerini birçok cephede geri çekilmeye zorluyoruz.

Biz savaşıp askerlerini hedef alırken, düşman güçleri sivilleri öldürmekle meşgul.

Mücahitlerimiz sahada, düşman güçlerini ve araçlarını sokak sokak takip ediyor.

Kendimizi uzun bir savunmaya hazırladık ve işgalin Gazze'de harcadığı her zaman kayıplarını artırıyor.

İşgalin Şifa Hastanesi'nde aradığı şey gülünç ve serap arayışıdır

Şifa Hastanesi'nin tanklarla basılması uluslararası bir skandaldır

Suçlu Netanyahu'nun Şifa Külliyesi'nde ve başka yerlerde aradığı şey bir serap ve illüzyondur.

Ölenlerin ailelerine, ölenlerin sayısının sandığınızdan çok daha fazla olduğunu söylüyoruz.

Düşman kamuoyuna, sahada öldürülen askerlerinizin er ya da geç haberlerinin size ulaşacağını söylüyoruz."

Kaynak: Doğru haber