Kassam Tugayları Siyonist rejimin askerlerini gafil avladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binada saklanan İsrail özel kuvvetlerinin hedef alındığını, İsrail piyade kuvvetiyle girilen çatışmada ise 4 askerin sıfır mesafeden öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Siyonist rejimin askerlerini gafil avladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binada saklanan İsrail özel kuvvetlerinin hedef alındığını, İsrail piyade kuvvetiyle girilen çatışmada ise 4 askerin sıfır mesafeden öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından açıklama yapıldı.

Buna göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'nın doğusundaki Doğu Mezarlığı yakınlarında 12 askerden oluşan İsrail piyade kuvvetiyle girilen çatışmada 4 asker sıfır mesafeden öldürüldü.

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