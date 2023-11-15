Kassam Tugayları'ndan açıklama!

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İşgal ordusuna ait 5 tank ve 2 buldozeri, Yasin 105 tanksavar füzesi, top mermisi ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Kassam mücahitleri, Gazze şehrinin kuzeyinde sıfır mesafeden 7 Siyonist askeri öldürdü ve aynı yerde bulunan iki personel taşıyıcı araç ve bir tankı Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

Kassam mensuplarının, Gazze şehrinin batısı, Kerem Ebu Salim ve Cuhr ed-Dik bölgelerindeki İsrail birliklerine de top ve roketlerle saldırılar düzenlediği bilgisi verildi.

Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin işgal ordusundan henüz açıklama yapılmadı.