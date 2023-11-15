Motorine bir indirim daha bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruşluk indirim bekleniyor.
- 15.11.2023 07:53
- Güncelleme: 15.11.2023 07:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba gece yarısından itibaren (16 Kasım - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş indirim bekleniyor.
37 lira 42 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 36 lira 28 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 35,58 TL
Motorin (dizel): 37,42 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 18,56 TL.
1ha
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