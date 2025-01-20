Kasten öldürme olayında 2 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri 'kasten öldürme' olayı ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme olayında 2 şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen ‘Kasten Öldürme’  konusu ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda; M.Ü.(19), suça sürüklenen çocuk M.A.Ü. (17), A.Ü. (46) ve A.B (19) yakalandı. M.Ü. ve M.A.Ü. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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