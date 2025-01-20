Ünlü gazetecilerden Kayseri'ye övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde, yaygın basının ünlü isimlerinden gazetecilere Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte Kayseri’yi tanıttı.

Başkan Büyükkılıç, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala ve Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ile birlikte turizmin amiral gemisi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin yanı sıra, Kayseri Kalesi’ni, Kazancılar Çarşısı’nı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile içerisindeki Kayseri Mutfağı’nı gezdirdi.

Büyükkılıç, Gazetecilere Pastırma İkram Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde yer tutan pastırmayı, sunum eşliğinde doğrayan esnafın dükkânında gazetecilere ikram etti. Büyükkılıç, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, “Erciyes’imizin eşsiz güzelliklerini ve Kayseri’mizin turizm potansiyelini paylaşarak keyifli bir gün geçirdiğimiz medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Gezide Büyükkılıç ve gazetecilere, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile müdürüler de eşlik etti.

“Reklamsız Örnek Alınacak Bir Hizmet”

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, Kayseri ve Büyükşehir’in faaliyetlerine ilişkin edindiği bilgiler doğrultusundaki görüşlerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin önemli proje ile yatırımlarına değindi. Gazeteci Pazarcı, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgâr Enerji Santrali projesine ilişkin değerlendirmesinde, ‘reklamsız örnek alınacak bir hizmet!’ nitelemesinde bulunarak şunları kaydetti:

“Kent lokantası ve konser değil, dev bir tesis.. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yılda 60 milyon kwsaat elektrik üreten bu RES'i inşa etti. 3 tribün, belediyenin kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor. Reklamsız örnek alınacak bir hizmet!”

Öte yandan Pazarcı, Kayseri’nin dünyaya açılan kapısı ve Türkiye’nin incisi olan Erciyes’i konu edindi. Pazarcı ifadelerinde şunlara yer verdi:

“Erciyes'teyiz.. Çevre eski Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç el ele verdi. Türkiye'ye dünya standartlarındaki bu kayak merkezini kazandırdı. Yıllar önce kayardık burada, artık uzaktan keyfini çıkarıyoruz...”

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Dev Enerji Hamlesi”

Türk Medya Ankara Temsilcisi Gazeteci Yazar Melik Yiğitel ise ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden dev enerji hamlesi’ diyerek nitelediği RES projesine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Başkan Memduh Büyükkılıç kurduğu rüzgâr enerji santraliyle, hem belediyenin tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de artanını sanayi şirketlerine satarak belediyeye büyük gelir sağlıyor.”

Gazeteci Yiğitel ayrıca Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında da görüşlerini aktararak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi dört büyükler Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere tüm futbol takımlarını bekliyor. Mükemmel kamp imkânı, maksimum oksijen garanti” yorumunda bulundu.

“Kayseri Zekâsının Nasıl Bir Şey Olduğunu Merak Edenler Erciyes’e Buyursun Gelsin”

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Gazeteci Mehmet Acet de Erciyes ve kayak merkezini gündemine alarak “Bulutları kendisine elbise yapan dünyanın en yakışıklı dağına sabah bakışı… Kayseri zekâsının nasıl bir şey olduğunu merak edenler Erciyes’e buyursun gelsin. Uluslararası standartlara sahip kayak merkezi için Türkiye ve Dünyanın dört bir tarafından yılda 2,5-3 milyon kişi Erciyes’e geliyor, yıllık ortalama 250 milyon dolar bırakıp gidiyor” sözlerini paylaştı.

“Derler ya, Koşun Koşun Gelin”

Ülke TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Mustafa Pala ise Erciyes’e ilişkin olarak, “Yine dünyanın Türkiye’nin Memleketimizin her bir yeri ayrı güzel. İşte o güzel noktalardan biri Kayseri Erciyes Kayak Merkezi. Derler ya koşun koşun gelin. Turizm noktasında tesisleşmede bir numara” ifadelerinde bulundu.

“Bir Başarı Hikâyesi”

Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da “Kayseri Erciyes Dağında Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Memduh Büyükkılıç’ın misafiriyiz. Sn Mehmet Özhaseki dönenimde yapılan bu tesis Kayseri’ye ciddi bir katkı yapmış. Başkan Memduh Bey daha da geliştirmiş. Bir başarı hikâyesi.. Kupkuru dağ, turizmin merkezi olmuş” görüşlerini paylaştı.