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  • TIR ile otomobilin kazasında vefat eden karı kocanın cenazeleri morga kaldırıldı

TIR ile otomobilin kazasında vefat eden karı kocanın cenazeleri morga kaldırıldı

Kayseri-Malatya karayolu Karatay mahallesi mevkiinde TIR ile çarpışan araçta sıkışarak yaşamını yitiren M.K.(68) ve eşi F.K.'nın(60) cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

TIR ile otomobilin kazasında vefat eden karı kocanın cenazeleri morga kaldırıldı

Kaza saat 17.30 sıralarında Kayseri - Malatya karayolunda meydana geldi. Yoğun kar fırtınası nedeniyle ağırlaşan yolda TIR ile M.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile eşi F.K. araçta sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaparken ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. M.K. ve eşi F.K. otobilden çıkartılırken sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. M.K. ve F.K.’nin cenazeleri morga kaldırıldı.

Haber Merkezi

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