Akkışla ve Sarıoğlan'a siyasetçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Akkışla ilçesini ziyaret etti. AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Özgür Özuzun’u ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Türkmen ilçemiz Akkışla’dayız. Birlik ve beraberlik içerisinde elhamdülillah teşkilat diri ve ayakta. Yatırımlar konusunda 17-0’ın bereketini yaşıyoruz. Tüm ilçelerimizi bağrımıza basarak, gerek altyapı kuruluşlarımızla, gerekse belediye hizmetleriyle, sosyal, kültürel imkânlarımızla adeta seferber oluyoruz” dedi.

Akkışla ve Sarıoğlan’ın doğalgaz ile buluştuğunu, diğer 4 ilçenin de doğalgazla buluşması için gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burasının ve Sarıoğlan’ın doğalgaz ile buluşması, doğalgazın sonrasında yapılması gereken hizmetleri de fedakârca çalışmalar yaparken, altyapı ile hizmetleri de giderip, asfaltı da tamamen yenileme yönünde gayret gösteriyoruz. İlçemizde sıcak asfalt girmeyen mahalle kalmadı. Aralık ayında Felahiye ve Özvatan’a doğalgaz gelecek, Kasım’da da Sarız ve Pınarbaşı’mızın doğalgaz tanıtımı yapılacak, 2024’te de çalışmalar tamamlanıp, oralara da doğalgaz gelecek. Biz insanlarımızın hem onurlu hem de konforlu yaşamasını çok önemsiyoruz.”

“Tarım ve hayvancılık konusunda 500 milyona yakın destek vermişiz”

Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığı da çok önemsediklerini belirterek, “Tarım ve hayvancılık konusunda 500 milyona yakın destek vermişiz. Sırf tohum bazında verdiğimiz destek 33 milyon, üretenin hizmetkârıyız, üreteni sırtımızda taşımaya hazırız. 16 ilçemizin tamamını bağrımıza basıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise birlik beraberlik vurgusu yaparak, “Tek taştan duvar olmuyor. Siyaset yalnızların işi değil. Elhamdülillah biz de tutkunuz, hiç yalnızlık hissetmiyoruz. Bundan sonra ki süreçte de 17-0’ı devam ettireceğiz. Cenab-ı Allah bu tutkunluğumuzu daim eylesin” ifadesinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin dayanışmasına dikkat çekerek, “Gelirken Çiftlik yolunu gördüm, muhteşem olmuş. Her tarafın yolu Büyükşehir Belediyemizin destekleri, bunu projelendiren ilçe belediye başkanlarımızın da takip etmesiyle gerçekleşiyor. Bunların hepsi sizin için hizmetler” dedi.

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. Akkışla ziyaretinin ardından Sarıoğlan’a geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, burada ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı.

AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri olarak 17 belediye başkanı, bizlerin ağabeyliğinde el ele, gönül gönüle vermek suretiyle hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, önce insan mantığı içerisinde hizmetkâr oluyoruz” dedi.

Büyükkılıç, çalışmaların bu dönemde merkeziyle, taşrasıyla adeta zirveye ulaştığına vurgu yaparak, sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

“Son 3 senedir yatırımlara en çok pay ayıran belediyelerin başında geliyoruz”

Son 3 senedir yatırımlara en çok pay ayıran belediyelerin başında geldiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bizleri seven, seçen, güvenen insanımıza layık oluyoruz. Taşrayı çok önemsiyoruz, buraların ihya olmasını çok önemsiyoruz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Allah’a şükür, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Bütçemizin yüzde 63’ünü yatırımlara ayırmış bir belediyeyiz. Son 3 senedir yatırımlara en çok pay ayıran belediyelerin başında geliyoruz. Ödülden ödüle koşuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise her dönem güçlenen bir partinin mensupları olduklarını ifade ederek, sözü Filistin’deki drama getirdi, zulmün durması temennisinde bulundu. Birlik, beraberlik, sinerji ve Allah’ın izniyle tüm belediyelerde başarı sağlayacaklarını ifade eden Çopuroğlu, Sarıoğlan’a doğalgaz geldikten sonra yolun da yenilenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek hizmetlerin süreceğini dile getirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Sarıoğlan AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmasında, ilk olarak Filistin’deki yaşanan acı olaylara değinerek, bu zulmün durması için dua ettiklerini sözlerine ekledi. 5 milletvekili ve Başkan Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davasını sonuna kadar savunacaklarını ve anlatacaklarını dile getirdi. Üzüm, Cumhur İttifakı ile birlikte hep beraber Türkiye Yüzyılı hayalini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, üreten kadınlarla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığı’nda ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledikten sonra Sarıoğlan Kadın Kooperatifi tarafından hayata geçirilen SarKafe Pastane’yi ziyaret ederek, üreten kadınlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, Sarıoğlan’da kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı kitap kafe olarak hizmet veren Sarkafe Pastanesi ve Kitap Kafe’de hem ürünleri inceledi hem de kadınlarla sohbet etti.