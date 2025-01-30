Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık davanın istinaftan dönmesinin ardından yenilen yargılanmaya başlandı

Kayseri’de polis memuru Murat Akpınar, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen kavgaya müdahale etmek isterken A.T.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu ile yaralanmıştı. Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kayseri’de polis memur Murat Akpınar’ın şehit olduğu silahlı kavgada ’kasten öldürme’ suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şehit polisin yakınlarının Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirafları sonucu dava dosyası yeniden Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık H.T. ise salonda hazır bulundu. Sanıklardan A.T., "Vicdan azabı çekmekteyim. Bitik haldeyim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Şehit Polis Murat Akpınar’ın eşi ise şikayetinin devam ettiğini söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.