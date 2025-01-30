Edanur cinayetinde kan donduran detaylar: 'Tekme atıp 'öl' diye bağırdı'

Eski sevgilisi Edanur’u öldüren G.Ç.‘nin yeniden yargılanmasına başlandı

Eski sevgilisi Edanur Çoban’ı (18) işten çıkıp evine giderken pompalı tüfekle vurarak öldüren ve hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla dava açılan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan G.Ç.(21)’nin dosyası istinaftan dönmesi nedeniyle yeniden yargılanmasına başlandı.

Kayseri’de 13 Eylül 2023’te saat 22:30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi’nde meydana gelen olayda restoranda garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken peşinden gelen eski sevgilisi G.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Edanur yaşamını yitirirken G.Ç. ise şehirden kaçmak isterken yakalanmıştı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanığa ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

SANIĞIN YENİDEN YARGILAMASINA BAŞLANDI

Dava dosyası istinaftan geri döndü. Dosya bugün yeniden görülmeye başlandı. Bugünki duruşmaya tutuklu sanık G.Ç., Edanur Çoban’ın babası ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanık, “Evdeydim. Bir silah silah sesi geldi. Balkondan baktım. Şahıs bir kıza ateş ediyordu. Kış bir kaç adım attı yere düştü. Sanık ateş etmeye devam etti. Küfür edip yerdeki kıza tekme vurdu. Aşağı indim bağırdım. Tüfeği çantasına koydu kaçtı” dedi. Sanık ise “küfür yada hakaret etmedim. Vurmadım. Pişmanım” diye belirtti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.