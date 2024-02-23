Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanık: 'Vicdan azabı çekiyorum'

 Polis memuru Murat Akpınar'ın şehit düştüğü kavga nedeniyle açılan dava görülmeye devam etti. Sanık A.T., 'Kendimi korumak için havaya ateş ettim. Vicdan azabı çekiyorum' dedi.

Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanık: 'Vicdan azabı çekiyorum'

Kayseri’de polis memuru Murat Akpınar, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen kavgaya müdahale etmek isterken A.T.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu ile yaralanmıştı. Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık A.T.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Y., tutuksuz sanık İ.C., müşteki; A.A., D.A. ve taraf vekilleri katıldı. 

ŞEHİT POLIS’İN EŞİ D.A.: KUNDAKTAKİ BEBEĞİM YETİM KALDI
Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi D.A. ise mahkemede, “Kundaktaki bebeğim yetim kaldı, aylardan beri mağdurum, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TUTUKLU SANIK A.T.: VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM
Tutuklu sanık A.T. ise "Kendimi korumak için havaya ateş ettim. Kasıtlı olarak öldürme amacım yoktu. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Savcı mütalaasında sanık A.T.'nin 'Kasten Öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.  Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

1ha

Bakmadan Geçme

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de
Saadet Partisi Başkan Adayı Arıkan, 'Güney Çevreyolu'nu Kayserimize hediye edeceğiz'
Saadet Partisi Başkan Adayı Arıkan, “Güney Çevreyolu’nu Kayserimize hediye edeceğiz”
Başkan Yalçın: 'Talas'a 5 yılda çok büyük emek verdik'
Başkan Yalçın: 'Talas'a 5 yılda çok büyük emek verdik'
Babasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı
Babasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı
Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve Mostar Kitap Kahve'ye Ziyaret
Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve Mostar Kitap Kahve'ye Ziyaret
Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı