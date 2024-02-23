Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanık: 'Vicdan azabı çekiyorum'

Kayseri’de polis memuru Murat Akpınar, Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi’nde 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen kavgaya müdahale etmek isterken A.T.’nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu ile yaralanmıştı. Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık A.T.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Y., tutuksuz sanık İ.C., müşteki; A.A., D.A. ve taraf vekilleri katıldı.

ŞEHİT POLIS’İN EŞİ D.A.: KUNDAKTAKİ BEBEĞİM YETİM KALDI

Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi D.A. ise mahkemede, “Kundaktaki bebeğim yetim kaldı, aylardan beri mağdurum, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TUTUKLU SANIK A.T.: VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM

Tutuklu sanık A.T. ise "Kendimi korumak için havaya ateş ettim. Kasıtlı olarak öldürme amacım yoktu. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Savcı mütalaasında sanık A.T.'nin 'Kasten Öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.