Vali Gökmen Çiçek: 'Kooperatiflerimizin yıllık cirosu 40 milyon liraya ulaştı'

Kadınlarımız ve engellilerimizin girişimciliğiyle ortaya çıkan başarı bizleri gururlandırıyor. Valilik üzerinden koordine etmiş olduğumuz 38 kadın kooperatifimiz var ve kooperatiflerimizin yıllık cirosu 40 milyon liraya ulaştı. 100-150 milyon lira ciroları düşük gördüğümüz günler de gelecek” dedi.

Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve toplamda 500 firma ve bin 900 markanın katılmış olduğu 19’uncu Tarım Fuarı’nı etkinliğin ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarda Kadın Kooperatifi’nin standını ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kooperatifçiliğin Kayseri’de bambaşka bir konuma geldiği ve Kayseri’de üretilen ürünlerin ülke genelinde talep edilir hale geldiğini ifade ederek “Engelliler kooperatifimizden gelen bilgiler siparişlere yetişilemeyecek seviyede yoğunluğun arttığı yönde, ilk başta söylediğimiz ‘fabrikalaşacağız’ cümlemizin arkasındayız. Buna inanıyoruz; kısa bir sürede kendimizi gösterdik ve inşallah Kadın Kooperatifleri, Türkiye’de adından söz ettirecek. Kadınlarımız ve engellilerimizin girişimciliğiyle ortaya çıkan başarı bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

’38 KOOPERATİFİ TEK ELDEN YÜRÜTÜYORUZ’

Kayseri’de Valilik koordinasyonuyla 38 kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğini belirten Vali Çiçek, “Kooperatif sayısı 50 civarlarına ulaştığında sınırlandırmayı düşünüyoruz, çok fazla talep var ancak tek elden yürüttüğümüz için bu kadar kooperatife rehberlik edip edemeyeceğimizden endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca kooperatiflerden elde edilen yıllık cironun da 40 milyon liraya ulaştığına dikkat çeken Vali Çiçek, “Bu ciro, fuarlar dışında elde edilen ciro, 100-150 milyon lira ciroları düşük varsayacağımız günler de gelecek” dedi.