Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ve Erciyes A.Ş. ile Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında imzalanan kayak turizmine destek olacak iş birliği protokolü çerçevesinde Kayak Eğitmenleri Eğitim Programı başladı.

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  • 21.09.2023 15:24
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:54
Kayak Eğitmenleri Eğitiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ve Erciyes A.Ş. ile Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında imzalanan kayak turizmine destek olacak iş birliği protokolü çerçevesinde Kayak Eğitmenleri Eğitim Programı başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın turizmin amiral gemisi olarak nitelendirdiği Erciyes’te kayak merkezi bünyesinde verilen hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde KAYMEK A.Ş., Erciyes A.Ş. ve KAYBORDER arasında “Eğitimler Düzenlenmesine İlişkin” iş birliği protokolü imzalanmıştı.

İngilizce A1 Seviyesi Kursu

KAYMEK A.Ş. Erciyes A.Ş. ve Snowboard Öğretmenleri Derneği arasında “Eğitimler Düzenlenmesine İlişkin” İş Birliği Protokolü çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, kayak ve snowboard eğitimi veren KAYBORDER’e üye eğitmenlerin kendilerini geliştirmeleri amacı ile Kayak Eğitmenleri Eğitim Programı’na başladı.

Bu çerçevede, kayak ve snowboard eğitimi veren KAYBORDER’e üye eğitmenlere yönelik KAYMEK bünyesinde İngilizce A1 Seviyesi kursu da düzenleniyor.

Kayseri’de turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak verilen eğitimler sonrasında turizm sektörüne dolaylı katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek olan İngilizce A1 Seviyesi kursu toplamda 120 saat sürecek.

KAYMEK A.Ş., Erciyes A.Ş. ve KAYBORDER iş birliğinde gerekli istişareler sonucunda belirlenen çeşitli branşlarda kursların verileceği eğitimlerin ilk gününe AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci de katıldı.

Yabancı dil, kayak ve turizm konularıyla alakalı eğitimler sonucunda kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere kursun açılma şekline bağlı olarak MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi veya KAYMEK Katılım Belgesi takdim edilecek.

Büyükşehir, söz konusu protokol çerçevesinde verilen eğitimlerle turizm sektörüne dolaylı katkı sağlamayı hedefliyor.

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İHA

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