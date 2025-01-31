Kayak Okulu'nda yeni dönem kayıtları başladı

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de sporseverlerin gözdelerinden biri olan Kayak Okulu, dolu dolu bir sömestir dönemini geride bırakmaya hazırlanırken yeni dönem kayıtlarını da başlattı.

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yanı sıra kentte kayak sporunun gelişimini hedefleyen Kayak Okulu ile düzenlediği kayak ve snowboard kurslarını hız kesmeden sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından hizmet verilen Kayak Okulu’nda, 8-9 Şubat 2025 7-15 yaş çocuk kursu, 4-9 Şubat 2025 tarihlerinde ise 16 yaş ve üzeri yetişkinler için hem kayak hem de snowboard kursu için müracaatlar başladı.

Spor A.Ş. Kayak Okulu’nda yetişkin kursları Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri şeklinde planlanırken 2 günlük öğrenci kurs ücreti 1.250 TL, 1 günlük yetişkin kurs ücreti 1.500 TL, 1 saatlik özel ders ücreti ise 1.750 TL olarak belirlendi.

Günlük kayak kursuna kayıt yaptıran üyeler sadece Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı Güner Pastanesi önünden servis kullanabilecek ve servis kullanacak olan üyeler en geç saat 07.00’de belirlenen noktada bulunarak servisle Erciyes’e ulaşacak. Servis kullanmayacak üyeler ise en geç saat 08.30’da Kayak Okulu’nda hazır bulunacak.

Yeni dönem kursları, kurs ücretine; servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olarak kayak severlere sunuldu.

Öte yandan 7-15 yaş arası katılımcılar için servis güzergâhları ise Talas hattı: Anayurt meydan - Emniyet Sitesi önü - Kaymakamlık otobüs durağı - Köşk Sosyal Yaşam Merkezi önü, İpeksaray hattı: İpek Saray önü - Emirgan Parkı önü - Cumhuriyet Meydanı kale önü otobüs durağı - Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı olarak belirlenirken, yetişkin kursları için servis hareket noktası Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı olarak belirlendi.

Kayak severler, Kayak Okulu kurslarına ilişkin detaylı bilgiye 0532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden erişebilecek ve kayıt işlemleri için https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sporaskayseri.com&umid=43AE4900-2CFB-D306-A21F-932C6BD5600B&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-e174de6c9a0cf7ccd8ce33093ef2491169b0aa81 internet adresini ziyaret edebilecekler.