Tarihi tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1. derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsünde kaçak kazı yapan M. Y., M.B., E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.
Felahiye İlçesi Silahtar Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair alınan duyum üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak yapılan çalışma sonucu, 1. Derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsünde kaçak kazı yapan M. Y., M.B., E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.
Şüpheli şahıslarla birlikte yaklaşık 25 metre uzunluğundaki kazı alanında ele geçirilen 1 Adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi, makara sistemi vb. 25 kalem 57 adet muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili tahkikata başlanıldı.