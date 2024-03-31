Yurder Şahin oyunu kullandı

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin oyunu kullandı.

Yurder Şahin oyunu kullandı
Kayseri GündemEditör

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin oyunu kullandı.

Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin oyunu; Refika Küçükçalık Ortaokulu’ndaki 2250 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, seçim sonucunda kazananın Kayseri olacağını ifade ederek; "Vatana ve millete hayırlı olsun. Uzuyn çalışmalarımız sonucunda projelerimizi anlattık, halkımıza ulaştık, onlar bize ulaştı. Tempolu bir çalışma süreci sonunda artık söz milletin. Halkımız en doğru kararı verecektir. Memleketimiz için hayırlısı ne ise o olsun. Huzur içerisinde çalışmalar yürüttük ve yine huzur içerisinde seçimi tamamlarsak bundan güzeli yok. Kazanan Kayseri olacaktır" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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