Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Kayseri'de Boğazköprü mevkiinde kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Burak İsmailoğlulları ölü olarak bulundu.
Kayseri’de dün kayıp olarak aranan Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde matematik öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Burak İsmailoğlulları’nın Boğazköprü mevkiinde AFAD, ANDA, İHH, Turkuaz, Yesevi Hareketi, Gökbörü, Polis Çevik kuvvet, İncesu ilçe jandarma ekipleri de katılım sağladığı arama çalışmaları neticesinde cansız bedenine ulaşıldı.
BURAK’IN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Arama çalışmaları neticesinde cansız bedenine ulaşılan Burak İsmailoğlulları son olarak Kayseri Otogarı’nda görüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.