Milletvekili Çopuroğlu: “Yurtdışından finansman kaynaklarıyla alakalı rahatlayacağız”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ekonomik gelişmelere ve piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, para arzı, faiz oranları ve finansman kaynakları hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu: “Bir ürünün fiyatının düşebilmesinin tek kestirme yöntemi var. Ürünün arzının artması. Ürün dediğimizde mal da olabilir, hizmet de olabilir veya para da olabilir. Piyasadaki para arzı artarsa, bankalar parayı satacak yer bulamazlarsa mecbur piyasayı fonlamak zorundalar. Onlar da bir ticaret yapıyorlar. Yani parayı vatandaşa satıyor veya sanayiciye satıyor. Üzerindekinden karlılık açıklıyor. Paranın arzının artabilmesine bu CDS dediğimiz, ülke notu dediğimiz, ülke notumuz eksiği teyit etti. Bunların hepsinin gösterge olduğunu bilmek lazım. Yurtdışından finansman kaynaklarıyla alakalı bizim bu çerçevede, önümüzdeki günleri de çok daha rahatlayacağımızı gösteriyoruz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bizim şu anda GSMH oranı borcumuz, dünya ürünü ortalamasının çok altında. Peki ona rağmen niye faizimiz yüksek? Buna rağmen faizimizin yüksek olması, bulunduğumuz coğrafyada yaşadıklarımızla, özellikle ve özellikle yakın çevremizdeki bu yaşadıklarımızla oluşan bir katmanlı bir hava var. Bunu aşmak tek başımıza mümkün mü? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan önce yani attığı tek mermiyi bile Amerika'daki ve Almanya'daki bir yöneticinin imza atmasına hararetle bakan bir dönem yaşadı. Bu rakamları tamamen telaffuz etmek istemiyorum. Kayseri'nin ihracatı 4 milyar dolar, 1 milyar dolarlık bir kredi vermesi için akşam sabah birbirimize soruyorduk, akşam oturmalarında, IMF bunu imzaladı mı? İmzalamadı. Buradan buraya gelince, ister istemez de bunun sürdürülebilirliğiyle alakalı birtakım etkenler devreye giriyor. Bu devreye giren etkenlerin bir kısmına siz müdahale olamıyorsunuz, bir kısmı olamıyorsunuz. Burada özellikle geçtiğimiz günlerde muhalefet partisinin sokağa çıkılmasıyla alakalı yaptığı açıklamaların bu süreçte olumsuz etki yaptığını onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Yani burada açık ve net olmak lazım, gerçekçi olmak lazım. Altını tekrar çizerek söyleyeyim, bizim hedefimizde bir sapma yok. Belki biraz gecikebilir ama hedefimizde asla sapma olmadı ve olmayacak” ifadelerini kullandı.