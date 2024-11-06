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  • Kayıp yaşlı kadını kişilik ekip saatlerce aradı: 10 km uzakta bulundu

Kayıp yaşlı kadını kişilik ekip saatlerce aradı: 10 km uzakta bulundu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaybolan yaşlı bir kadın, 100 kişilik ekip tarafından yapılan aramalarda sağ olarak bulundu.

Kayıp yaşlı kadını kişilik ekip saatlerce aradı: 10 km uzakta bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kaybolan yaşlı bir kadın, 100 kişilik ekip tarafından yapılan aramalarda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan E.Y.’den haber alamayan yakınları, saat 18.00 sıralarında ekiplere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma, polis, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, Anda Arama Kurtarma Derneği, Yesevi Hareketi ve diğer STK’ lardan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, E.Y.’yi arama çalışması başlattı. Ekiplerce yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından E.Y., evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan boş arazide sağ olarak bulundu. E.Y., kontrol için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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