KAYMEK Değer Gençlik'te 'Afet Bilinci ve İlk 72 Saat' Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu KAYMEK’in ‘Değer Gençlik, Gençliğe Değer’ sloganı ile ses getiren uygulamaları hayata geçiren ödüllü projesinde, etkinlikler hız kesmeden 6 farklı atölyede 26 farklı istasyonda devam ediyor. Bu çerçevede gençlere yönelik ‘Temel Afet Bilinci ve İlk 72 Saat’ konulu seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Değer Gençlik Merkezi’nde dolu dolu gerçekleşen haftanın etkinlikleri çerçevesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü’nün ‘Temel Afet Bilinci ve İlk 72 Saat’ konulu semineri ile deprem bilinci kazanarak yapılan tatbikatlar ile öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalayan gençler AFAD araçlarını ve içerisinde bulunan malzemeleri de tanıdılar.

GENÇLER, AFAD ARAÇ GEREÇLERİNİ TANIDI, AFETLER KONUSUNDA BİLGİ EDİNDİ

Türkiye’nin yaşadığı ‘yüzyılın afeti’ şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, toplumun eğitimi ve bilgilendirilmesi noktasında faaliyetler gerçekleştiren KAYMEK bünyesindeki Değer Gençlik Merkezi, AFAD’ın da destekleri ile gerçekleştirdiği seminerde önemli etkinliklerde bulundu. Katılımın yoğun olduğu seminerde gençler, afetler konusunda temel bilgileri ve ilk 72 saatte yapılması gerekenleri öğrenirken, AFAD’a ait çeşitli araç, gereç ve malzemeyi de tanıma fırsatı buldular.

KAYMEK DEĞER GENÇLİK, GENÇLİĞİN 6 FARKLI ATÖLYE VE 26 FARKLI İSTASYONDA YANINDA

6 farklı atölyede 26 farklı istasyonda eğitimlerini sürdüren KAYMEK Değer Gençlik Merkezi, her hafta gerçekleştirilen seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri ile gençlerin yanında yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından hayata geçirilen Değer Gençlik Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmüştü.