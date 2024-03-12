KAYMEK, Erciyes'i yakından görmeyen kursiyerlerini zirvede buluşturmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Erciyes Dağı’na hiç gitmeyen 45 kadın kursiyere Erciyes gezisi düzenledi. Geziye katılan kursiyerler Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde etkin ve kaliteli mesleki kurs ve kültür sanat hizmetleri ile vatandaşlara dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerinden Anadolu’nun incisi Erciyes Dağı’nı bugüne kadar yakından hiç görmemiş olanları Erciyes’in güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan odaklı hizmet’ vizyonu ile çalışmalarını yürüten KAYMEK A.Ş. kadın kursiyerlerine, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen dünya standartlarındaki sayılı kayak merkezinden biri olan ve yüzbinlerce yerli ve yabacı turisti ağırlamaya devam eden Erciyes Kayak Merkezi’ni gezdirdi.

KAYMEK, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Erciyes Dağı’nı hiç yakından görmeyen 45 kadın kursiyere yönelik Erciyes gezisi düzenledi. Kursiyerler, 4 saat süren gezide teleferiğe binip, kayak yaparak Erciyes’in tadını çıkarırken, kursiyerlere çeşitli ikramlar da yapıldı.

Geziye katılan ve Erciyes’in beyaz örtü altındaki güzelliklerini yakından gören kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, “Bize bu güzel geziyi hazırlayan başta başkanımız Memduh Büyükkılıç Bey’e, müdürlerimize ve bütün emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” sözleri ile teşekkür ettiler.