KAYMEK, evli çiftleri Kayseri yağlaması etkinliği ile buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, evli çiftleri Kayseri’nin ünlü ve sevilen gastronomi değeri yağlama yapımı etkinliği ile buluşturacak.

Kayseri’yi ve sahip olduğu zengin kültürel değerlerini her platformda tanıtmaya ve desteklemeye gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, öte yandan ailelere yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda evli çiftlerin bir arada zaman geçirmesine yönelik olarak, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde önemli yer tutan Kayseri Yağlaması Yapımı etkinliği düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), insanların hayatlarına renk katmaya devam ediyor.

KAYMEK’ten evli çiftlere davet

Ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan KAYMEK İle Öğreniyorum Atölyesi bünyesindeki ‘Eşim ve Ben Mutfakta’ etkinliği, KAYMEK Akademi tesislerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşların etkinliğe kayıt için www.kaymekonline.com adresini ziyaret etmesi gerekirken, bilgi için ise 0 352 431 31 00 nolu telefonu araması yeterli olacak.

Eşleriyle özel bir an yaşamak isteyen herkesi 11 Şubat Pazar günü ‘Kayseri Yağlaması’ yapımına davet eden KAYMEK’in söz konusu etkinliği, 10.00 ve 13.00 saatlerinde olmak üzere 2 seansta yapılacak.