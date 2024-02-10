AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıttı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısıyla Nevşehir ilçe ve belde Belediye Başkan adaylarını tanıttı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri, İl Başkanı Ali Kemikkıran, Belediye Başkan adayları ile teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Savran, yeni dönemde Nevşehir vizyon projelerinin başlıklarını paylaştı.

AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Nevşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte sıralı tam liste ise şu şekilde:

"Acıgöl Belediye Başkan Adayı: Ercan Ertaş,

Avanos Belediye Başkan Adayı: Ömer Önal,

Derinkuyu Belediye Başkan Adayı: Bülent Aksoy,

Gülşehir Belediye Başkan Adayı: Av. Fatih Çiftçi,

Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı: Hacı Kaya

Kozaklı Belediye Başkan Adayı: Rıza Aydın

Ürgüp Belediye Başkan Adayı: Fahri Yıldız

Nevşehir Merkez ilçeye bağlı

Çat Belediye Başkanı adayı: Hüseyin Çetinkaya

Göre Belediye Başkanı adayı: Kemal Özdemir

Göreme Belediye Başkanı adayı: Hasan Kalcı

Kavak Belediye Başkanı adayı: Dursun Neiş

Kaymaklı Belediye Başkanı adayı: Halit Elma

Nar Belediye Başkanı adayı: Süleyman Özçelik

Sulusaray Belediye Başkanı adayı: Sadi Arısoy

Uçhisar Belediye Başkanı adayı: Osman Süslü

Acıgöl İlçesine Bağlı;

Karapınar Belediye Başkanı adayı: Yasin Güneş

Tatlarin Belediye Başkanı adayı: Olcay Günbey

Avanos İlçesine bağlı;

Özkonak Belediye Başkanı adayı: Abdulkadir Macit

Çalış Belediye Başkanı adayı: Yaşar Yazıcı

Kalaba Belediye Başkanı adayı: Erdal Yorgancı

Derinkuyu ilçesine bağlı;

Yazıhüyük Belediye Başkanı adayı: Cengiz Çavdar

Ürgüp ilçesine Bağlı:

Ortahisar Belediye Başkanı adayı: Mustafa Ateş