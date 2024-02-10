AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıttı
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısıyla Nevşehir ilçe ve belde Belediye Başkan adaylarını tanıttı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısıyla Nevşehir ilçe ve belde Belediye Başkan adaylarını tanıttı.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri, İl Başkanı Ali Kemikkıran, Belediye Başkan adayları ile teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Aday tanıtım toplantısında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Savran, yeni dönemde Nevşehir vizyon projelerinin başlıklarını paylaştı.
AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Nevşehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte sıralı tam liste ise şu şekilde:
"Acıgöl Belediye Başkan Adayı: Ercan Ertaş,
Avanos Belediye Başkan Adayı: Ömer Önal,
Derinkuyu Belediye Başkan Adayı: Bülent Aksoy,
Gülşehir Belediye Başkan Adayı: Av. Fatih Çiftçi,
Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı: Hacı Kaya
Kozaklı Belediye Başkan Adayı: Rıza Aydın
Ürgüp Belediye Başkan Adayı: Fahri Yıldız
Nevşehir Merkez ilçeye bağlı
Çat Belediye Başkanı adayı: Hüseyin Çetinkaya
Göre Belediye Başkanı adayı: Kemal Özdemir
Göreme Belediye Başkanı adayı: Hasan Kalcı
Kavak Belediye Başkanı adayı: Dursun Neiş
Kaymaklı Belediye Başkanı adayı: Halit Elma
Nar Belediye Başkanı adayı: Süleyman Özçelik
Sulusaray Belediye Başkanı adayı: Sadi Arısoy
Uçhisar Belediye Başkanı adayı: Osman Süslü
Acıgöl İlçesine Bağlı;
Karapınar Belediye Başkanı adayı: Yasin Güneş
Tatlarin Belediye Başkanı adayı: Olcay Günbey
Avanos İlçesine bağlı;
Özkonak Belediye Başkanı adayı: Abdulkadir Macit
Çalış Belediye Başkanı adayı: Yaşar Yazıcı
Kalaba Belediye Başkanı adayı: Erdal Yorgancı
Derinkuyu ilçesine bağlı;
Yazıhüyük Belediye Başkanı adayı: Cengiz Çavdar
Ürgüp ilçesine Bağlı:
Ortahisar Belediye Başkanı adayı: Mustafa Ateş