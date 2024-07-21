KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencilerinden 4'ü ilk bine girdi

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren KAYMEK Gençlik Merkezleri, eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere hizmet sundu.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar Akademik Ders Takviyeleri ve 8’inci sınıflara LGS Hazırlık kurslarının yanı sıra İhtisas Gençlik Merkezi’nde 12’nci sınıf ve mezun gruplara YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursu veriliyor.

Yıl boyunca KAYMEK kurslarında ÖSYM’nin sınav müfredatında yer alan dersler sınav hazırlık öğrencilerine verilirken, etütlerle ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştirildi. Belirli periyodlarla deneme sınavları yapılarak rehber öğretmen tarafından deneme sınavı sonucuna göre programlar hazırlandı ve öğrenciler doğru bir şekilde yönlendirildi. Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve grup rehberlik faaliyetleri yapılarak eğitimi tamamlayıcı ve öğrenci gelişimini destekleyici bir faaliyet alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine de yer verildi.

KAYMEK’TE YKS’DE 4 ÖĞRENCİ İLK BİNE GİRDİ

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 920 öğrenciyi YKS’ye hazırlanırken, bu öğrencilerden 4’ü Türkiye’de ilk bine, 36’sı ilk 50 bine, onlarca öğrenci de ilk 100 bine girdi.