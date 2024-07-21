Vali Gökmen Çiçek: 'Kadın kooperatifleri projesiyle adeta seferberlik başlattık'

TMMOB Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği sonrası Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifleri ziyaretinde konuşan Vali Gökmen Çiçek, kadın kooperatifleri projesiyle Kayseri’de adeta seferberlik başlatıldığını ifade ederek “Ağırnas Kadın Kooperatifi, kadınların çalışkanlığını ve gayretini ortaya koyduğu, aspir yağının tohumundan son sıkımına kadar bütün aşamalarının profesyonelce yapıldığı, ürünün de başarıyla pazarlandığı uzman bir kooperatif haline geldi. Aspir yağıyla birlikte Ağırnas Kadın Kooperatifi, Kayseri’de bilinen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Burada Türkiye’ye örnek olabilecek bir başarı hikayesi yazılıyor, bu noktada bütün kahraman kadınlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri Şubesi tarafından Koramaz Vadisi’nde ‘Doğa Yürüyüşü’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, mühendisler, mimarlar ve aileleri katılım sağladı. Doğa yürüyüşünün ardından Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi de ziyaret edildi.

Kadın Kooperatifleri konusunda Kayseri’de seferberlik başlatıldığını ve kentte kadın kooperatifi sayısının 46’ya çıkmasıyla birlikte 100 milyon liralık ciroya ulaştığını belirten Vali Gökmen Çiçek, “Ağırnas Kadın Kooperatifi, kadınların çalışkanlığını ve gayretini ortaya koyduğu, aspir yağının tohumundan son sıkımına kadar bütün aşamalarının profesyonelce yapıldığı, ürünün de başarıyla pazarlandığı uzman bir kooperatif haline geldi. Aspir yağıyla birlikte Ağırnas Kadın Kooperatifi, Kayseri’de bilinen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Burada Türkiye’ye örnek olabilecek bir başarı hikayesi yazılıyor, bu noktada bütün kahraman kadınlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Mühendisler, mimarlar ve aileleriyle birlikte düzenlenen doğa yürüyüşünün ise çok keyifli geçtiğini ifade eden Vali Çiçek, “TMMOB Kayseri Şubesi’nin gerçekten hem şehrimizin birlik ve beraberliğine çok büyük katkıda bulunduklarını gördüm, hem de bir spor organizasyonun da aileleri ile birlikte bir kaynaşma olması açısından davet etmeleri ve üyelerinin de buna yoğun katılımı ile gelmeleri beni çok mutlu etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Makine Mühendisleri Odası’nın ciddi çalışmaları vardı, özellikle Mimar Sinan’ın tanıtılması noktasında Mühendisler ve mimarlar Odamızın katkıları çok büyüktü, ayrıca şehirde soj yaptığımız istihdam fuarında da çok büyük katkıları vardı. Orada birlik ve beraberliklerini, ilimize olan tutkuları, sevdaları parasal kaygıların çok önünde” diye konuştu.

Etkinliğin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 14 meslek odasıyla birlikte düzenlendiğini, yoğun tempolu çalışan meslek grupları olması sebebiyle spor faaliyetlerinin hem aileler hem de meslek çalışanları adına dinlendirici nitelikte olduğunu söyleyen Başkan Süleyman Varol, “Valimize de davetimize icabet etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda mühendis demek üretim demektir. Şehre böylesine katkı sunan bir üretim merkezine bizleri getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.