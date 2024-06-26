KAYMEK Huzur Çınarı'ndan 'Mutlu Evlilik' için önemli bilgiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çatısı altında hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, mutlu ve sağlıklı aile yapısına katkı sunma eğitimleri kapsamında evli çiftlere desteğini sürdürüyor.

On binlerce vatandaşa dokunan mesleki eğitim ve kursları ile Kayserililere hayat boyu öğrenmede ücretsiz hizmetleriyle katkı sunan KAYMEK A.Ş. gerek yüz yüze gerek online eğitimlerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar ile de vatandaşlara eğitici içerikler sunuyor.

Bu kapsamda, KAYMEK A.Ş. sosyal medya hesaplarından Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ’ın anlatımıyla ’Evlilikte Aile Müdahalesi’ konulu içerik yayınladı.

Mutlu bir evlilik için evliliğe dışardan müdahale olmaması gerektiğinin önemine dikkat çeken Psikolojik Danışman Akdağ, “Mutlu bir evliliğin en önemli şartlarından birisi de evliliğe dışardan müdahale olmamasıdır” dedi.

Akdağ, bir evliliğe sık sık müdahale etmenin eşlerin arasındaki sorunların daha da büyümesine sebep olabileceğinin altını çizerek, “Büyüklerimizin başımızın tacı, geniş ailemizin ulu çınarları. Onlara saygımız sonsuz fakat eşler yardım istemedikleri sürece; ‘Anne, baba bizim sorunumuz var, çözemiyoruz, bize yardım eder misiniz? Bizimle ilgilenir misiniz? Bizim aramızı bulur musunuz?’ demedikleri sürece bir evliliğe sık sık müdahale etmek eşlerin arasındaki sorunların daha da büyümesine sebep olabilir. İyi niyetli bile olsa başkalarının müdahalesi evliliğe ve eşlere daha fazla zarar verebilir. Eşlerin iyi bir iletişime sahip olması ve çekirdek ailelerinin sınırlarını iyi belirlemesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

"Huzur Çınarı yanınızda"

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi olarak evliliğe dışardan müdahale konusunda sorun yaşayan çiftlerin yanlarında olduklarını belirten Psikolojik Danışman Akdağ, “Eğer sizler de bu konuda sorun yaşıyorsanız Huzur Çınarı yanınızda. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir evlilik hayatı dilerim” dedi.