İncesu’da yamaç paraşütü denemeleri başladı

Bölgesinde Karamustafapaşa Kervansarayı, Arasta Çarşısı, Rum Kilisesi, Örenşehir Mozikleri gibi tarihi, Marina, Zipline Adrenalin Merkezi gibi turistik bölgelere sahip olan İncesu’da, Vali Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam’ın gayretleri ile bölgeye kazandırılmayı amaçlanan Yamaç Paraşütü sporunda deneme atlayışları başladı. Bölgeye uzman pilotlarla gelen KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam, Sivri Dağında rüzgâr incelemesi yaparken, uzman pilotlar deneme atlayışı gerçekleştirildi. İncesu’da farklı noktalarda da Yamaç Paraşütü için uygun alan belirlenmesi ve deneme atlayışları gerçekleştirilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “İncesu farklı medeniyetlerin yaşadığı kadim bir bölgedir. Bu bölgenin farklılığını ortaya çıkarmak, yerli ve yabancı turistlere anlatmak için çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde Örenşehir’de Roma dönemine ait mozaikler, Osmanlı dönemine ait Kervansaray, Arasta, Tarihi Hamam, Bulgurcu mahallemizde tarihi konaklar ve kilise yer alıyor. Yine göreve geldiğimizde oluşturduğumuz Marina Sosyal Tesisleri, Zipline Adrenalin Merkezi alanlarımız var. Şimdi de Yüksek tepelerle çevrili ilçemizde Valimiz Gökmen Çiçek ve KAYTİD Başkanımız Serdar Sarıçam’ın desteği ile ilçemize Yamaç Paraşütünü kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili Serdar Başkan ve Uzman Pilot ekibi incelemelerini yapmaya başladı. Umarım, İncesu da gökyüzüne bakarken yamaç paraşütlerini göreceğiz. Birçok noktada rüzgâr ve alan denemesi yapılacak. Bunun yanında ATV ve AT Turları içinde çalışmalar başladı.” diye konuştu.