KAYMEK'in 'ücretsiz' yaz kurslarına 10 binin üzerinde başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından akademik, sosyal, sportif, sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim gibi ücretsiz açılacak olan yaz kursları için kayıtlar devam ediyor. Yaz döneminde 10 binin üzerinde başvuru alan KAYMEK, yine vatandaşların gözdesi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘yüz akı ve Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi’ olarak nitelendirdiği Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

KAYMEK Sanat Ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 132 branşta kurs verilecek

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 2024 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları, bu tesislerden 6’sında ek olarak çocuklara özel kurslar düzenlenecek. 109 farklı branşta yetişkinlere özel, 23 farklı branşta da çocuklara özel olmak üzere toplam 132 branşta açılacak olan kurslar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve kursun mahiyetine göre 2 aydan 4 aya kadar farklı sürelerde tamamlanacak.

3 bin 226 kontenjan bulunan Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’ne kayıtlar devam ederken, başvurular kaymenonline.com üzerinden alınıyor.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 8 haftalık özel eğitim

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2024 Yılı Yaz Dönemi’nde, öğrencilerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel gelişimlerine yönelik kurslar düzenlenecek. 9 farklı tesiste 8-14 yaş grubundaki öğrencilere Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Tarih Okumaları, Türk İslam Bilginleri ve Akıl Oyunları dersleri sunulacak. 4 farklı tesiste 8’inci sınıfa geçmiş olan öğrencilere LGS’ye Ön Hazırlık kursu, İhtisas Gençlik Merkezi’nde ise 12’nci sınıfa geçmiş veya lise mezunu olan öğrencilere YKS Ön Hazırlık kursu verilecek. Bütün gruplarda dersler, 1 Temmuz’da başlayıp 24 Ağustos’ta sona erecek şekilde 8 hafta olarak planlandı. 1970 kontenjan bulunan Gençlik Merkezleri’ne kayıtlar devam ediyor.

İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri, ilçe halkı için hizmette

İlçe sosyal yaşam merkezlerinde de 2024 Yılı Yaz Dönemi’nde, 16 farklı tesiste öğrenci ve kursiyerlerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel gelişimlerine yönelik kurslar düzenlenecek. Diğer yandan çok amaçlı salonları, yüzme havuzları, fitness salonlarında ilçe sakinlerine hizmetler devam ediyor. 2 bin 500 kontenjan bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’ne kayıtlar da devam ediyor.

Aynı zamanda Sanat ve Mesleki eğitim 2’nci dönem itibari ile başlayan ve devam eden kurslarda toplam 1000 kursiyer eğitim faaliyetlerini yaz dönemi boyunca sürdürecek.

KAYMEK, yine vatandaşların gözdesi oldu

Vatandaşlar, her zaman olduğu gibi KAYMEK kurslarına çok büyük ilgi gösterirken, yaz döneminde 10 binin üzerinde başvuru alan KAYMEK, yine vatandaşların gözdesi oldu. Tamamen ücretsiz kurslarda vatandaşlar hem yaz boyunca zamanı etkin olarak kullanıyor hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebiliyor.