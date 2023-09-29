KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kültür ve mesleki eğitim kuruluşu KAYMEK, hayvancılık ve üretime destek olan kursu ile vatandaşlara hizmet veriyor. Kayseri’de arıcılık yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kurs düzenleyen Büyükşehir, arıcılık kursu kayıtlarını başlattı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yoğun ilgi gören arıcılık kursu kayıtlarını başlattı. KAYMEK bünyesindeki sanat ve mesleki eğitim kurslarında gerçekleştirilen eğitimlerde arıcılığa da yer vererek arı yetiştiriciliği ile bal üretimi yapmak isteyen vatandaşları kursa davet etti. KAYMEK; Sümer tesislerinde gerçekleştireceği kurs sayesinde, arıcılık yaparak bal üretimi yapmak isteyen üreticiye, sahip olmayı istediği teknik bilgiyi ücretsiz kurslarla sağlayarak üretime ücretsiz eğitim desteği sunuyor.

Başvuruların www.kaymekonline.com adlı internet adresi üzerinden yapılacağı kurs hakkında vatandaşlar, 0 352 337 37 88 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.