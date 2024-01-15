KAYMEK'in Bahar Dönemi Kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayserili vatandaşlara yönelik sürdürdüğü kurs faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede 2024 Bahar Dönemi kurs kayıtlarını başlatan KAYMEK, 24 farklı alanda 14'ü yeni olmak üzere 141 farklı branşta 5 Şubat 2024 tarihinde eğitimlerine başlayacak.

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  • 15.01.2024 14:53
  • Güncelleme: 15.01.2024 16:31
KAYMEK'in Bahar Dönemi Kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayserili vatandaşlara yönelik sürdürdüğü kurs faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede 2024 Bahar Dönemi kurs kayıtlarını başlatan KAYMEK, 24 farklı alanda 14’ü yeni olmak üzere 141 farklı branşta 5 Şubat 2024 tarihinde eğitimlerine başlayacak.

Büyükşehir KAYMEK, 2024 Bahar Dönemi için kurs kayırlarına start verirken, toplam 12 tesiste 6 bin kurs bazlı kursiyer kapasitesi ile 24 farklı alanda 14’ü yeni olmak üzere 141 farklı branşta eğitimlerine başlayacak. Çocuk Giysileri Dikimi’nden (Tekamül), Dökümcü’ye (Gümüş Takı İşl.), Elde Çini İğnesi, Elde Tül İşi Yapımı’ndan Filografi Tekniği’ne (Tekamül), Fransızca B2 Seviyesi Kurslarından Gelin Aksesuarları Yapımı, İşaret Dili Eğiticinin Eğitimi, Mobilya Terziliği, Photoshop ile Dijital Tasarımlar (ETSY), Sır Altı Çini Uygulama, Sürü Yönetimi Elemanı, Zbrush (Temel Seviye) gibi yeni branşların yanı sıra, vatandaşlardan gelen yoğun talepler neticesinde Eczacı Asistanlığı, Arıcılık, Meyve Ağaçları Budama ve E-ticaret Eğitimi gibi branşlara da bahar dönemi planlamasında yer veriliyor.

Portföyüne yeni kursları da ekleyerek eğitimlerine devam eden KAYMEK’te kursiyer olabilmek için www.kaymekonline.com sitesinden başvuru yapılması yeterli oluyor. Kurslara ilişkin güncel ve hızlı bilgi alabilmek için sosyal medya hesapları takip edilebilirken, diğer taraftan 0 352 231 80 31 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.

İHA

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