KAYMEK'in özel güvenlik personeline yangın eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlisi personeline yangınla mücadele eğitim verildi.

KAYMEK'in özel güvenlik personeline yangın eğitimi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlisi personeline yangınla mücadele eğitim verildi.

KAYMEK’in özel güvenlik ekibi, verilen eğitimlerle yangınla mücadelede daha bilinçli ve hazırlıklı hale geldi. Belsin Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, iş güvenliği firması yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı KAYMEK güvenlik ekibine yangın tatbikatı eğitimi verdiklerini belirtti. Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşıldı. İş güvenliği kapsamında tüm tesislerde yangınla mücadele eğitimi verildi ve personele yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitim sonrasında, alınan bilgilerin uygulamalı olarak rahatlıkla gerçekleştirilebileceği gözlemlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eğitime destek veren tüm kişilere teşekkür edildi. KAYMEK özel güvenlik personeli, verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Burada yangın tatbikatı eğitimi aldık. Bundan sonraki çalışmalarımızda aldığımız eğitimi rahatlıkla yapabileceğimizi gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere eğitime destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eğitime katılarak, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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