KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Tatil Şenliği' rüzgrı tüm ilçelerde esmeye devam ediyor. KAYMEK tarafından çocuklara adeta karne hediyesi olan şenlik kent merkezinin ardından ilk olarak Yeşilhisar İlçesi'nde başladı.

KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen ‘Tatil Şenliği’ rüzgârı tüm ilçelerde esmeye devam ediyor. KAYMEK tarafından çocuklara adeta karne hediyesi olan şenlik kent merkezinin ardından ilk olarak Yeşilhisar İlçesi’nde başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinlik düzenlemeye devam ederken, ilçelerde de aynı çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen ‘Tatil Şenliği’ ilçelerde de düzenleniyor.

KAYMEK’in ‘Tatil Şenliği’ Yeşilhisar’da Başlıyor

KAYMEK’in ‘Tatil Şenliği’ rüzgârı ilk olarak Yeşilhisar İlçesi’nde esiyor. Yeşilhisar ilçesinde KAYMEK’in ‘Tatil Şenliği’ etkinliğine katılan çocuklar yarıyıl tatilinde doyasıya eğlendi.

Daha sonra tüm ilçelerde devam edecek olan şenlik, Büyükşehir’in düzenlediği yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
KAYMEK'in tatil şenliği rüzgarı ilçelerde de esiyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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