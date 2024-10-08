KAYMEK'in ücretsiz kursları ile iş sahibi oldular

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim lokomotifi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği ücretsiz mesleki eğitim kurslarıyla birçok kursiyerin iş hayatına atılmasına öncülük ediyor. KAYMEK’in sağladığı Aşçı Çırağı Kursu kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkânı sundu.

Kentte, mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan ücretsiz hizmetleri ile ilgi gören KAYMEK, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal ve gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında, vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. KAYMEK, meslek kursları ile kursiyerlerin hayatlarına artı değer katıp, istihdama katılmaları için destek olurken, Aşçı Çırağı kursu ile de birçok kursiyere istihdam imkânları sağlayarak, iş hayatında yer almalarına katkıda bulundu. Kursiyerler, aldıkları eğitimin ardından iş bulma fırsatı yakalayarak, kariyerlerinde önemli bir adım atarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine de teşekkürlerini ilettiler.

Ücretsiz kurslar sayesinde kendi iş yerini açan KAYMEK kursiyeri Hüseyin Çandır, “İşletme sahibiyim. Daha önce KAYMEK’ten aldığım ücretsiz kurslar sayesinde işletmemi açtım. Bana bu eğitimleri veren Mustafa Tosun hocama ve bu hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Fatih Aykut isimli kursiyer ise, “KAYMEK’in açmış olduğu aşçılık kursundan aldığım belge ile Hacılar Belediyesi’nde aşçı olarak çalışmaktayım. Aldığım eğitim sayesinde planlama, ön hazırlama gibi birçok teknik özellikleri öğrendim. Kursta emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a vatandaşlara böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini dile getiren İlyas Dağlı da, “Hacılar Belediyesi’nde aşçı olarak çalışmaktayım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu KAYMEK Aşçılık Kursu’ndan edindiğim bilgiler ile dünya mutfağının tekniklerini öğrendik. Başta Memduh başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kurs hizmeti alan Fikret Çapaş ise diyet yemek hizmeti verdiklerini, mutfak ile ilgili kendisini daha çok geliştirmesi gerektiği için KAYMEK’in ücretsiz olarak açtığı aşçılık kursuna katıldığını, menü hazırlama, porsiyonlama, gıda, hijyen konularında bilgisinin daha da arttığını ifade etti.