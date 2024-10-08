Erciyes'e 12 tenis kortu alanının yapımı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört mevsim 12 ay boyunca sporun merkezi olma yolunda büyük adımlar atan Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’te yapımı devam eden 12 adet tenis kortu ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Erciyes Kayak Merkezi, turizm ve spor alanında kente değer katacak 12 adet tenis kortu ile tenis severlerin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Gerçekleştirdiği faaliyet ve hayata geçirdiği projeler ile Kayseri’ye 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te yapımı devam eden 12 adet tenis kortu ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’dan yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgiler aldı. Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de eşlik etti. Proje ile ilgili detaylı brifing alan Başkan Büyükkılıç, tenis raketi ile deneme atışları yapmayı da ihmal etmedi.

“Hayallerimiz bir bir gerçekleşiyor”

Tenis kortlarındaki incelemelerinin ardından burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Hayallerimiz bir bir gerçekleşiyor. Kayseri’mizi sporun ve sporcunun şehri yapma yolunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere Kayseri, 2024 ACES Avrupa spor şehri olarak tanımlandı ve bu belge verildi. Biz de onu daha da ileriye taşımak adına gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Erciyes’te kış döneminin yanı sıra yaz döneminde de çeşitli spor etkinliklerine zemin hazırladıklarını ifade ederek, “Erciyes Kayak Merkezi’mizdeyiz. Sadece kış dönemine özgü kayak sporundan öte yaz döneminde de değişik spor etkinliklerine fırsat hazırlamak suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan birisi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz. Her çeşit spor alanından takımlar gelip burada kamplarını yapmayı sürdürüyorlar. Yine en önemlilerinden birisi, şuanda 12 tane tenis kortu yapıldı, 13 Ekim’de 20 ülkeden, 20 gün süreyle 300’ün üzerinde, uluslararası tenis alanında başarılı olan ekipler gelecek, burada yarışmalar yapacaklar” şeklinde konuştu.

“Kayseri’yi sporun, sporcunun şehri yapma yolundaki ısrarcı, samimi, iyi niyetli gayretimiz devam ediyor”

Kentte spor alanında çeşitlilik sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi spor alanında çeşitlendirerek sporun, sporcunun şehri yapma yolundaki ısrarcı, samimi, iyi niyetli gayretimiz devam ediyor. Bu yönde bizlere desteklerini esirgemeyen yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür iyi bir noktadayız. Daha fazlasını da hep beraber yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Büyükkılıç’tan Bakan Osman Aşkın Bak’a teşekkür

Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, “Yaptığımız sportif çalışmalarla ilgili gerek önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız gerekse şuandaki Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun” dedi.