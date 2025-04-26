Mimar Sinan halıya nakşedildi

Ünlü mimar Mimar Sinan, sanatçı Gizem Aytaç tarafından halıya işlendi. Ağırnas Halıcıoğlu Konağı için yapılan bu çalışma hakkında bilgiler veren ve duygularını paylaşan Aytaç, "Yaptığın işi gönülden hissedersen, ırmaklar çağlar içinde. Mimar Sinan. İşte benim hissettiğim tam da bu. Hem sanatçı, hem mühendis hem de bir deha. Böyle bir insanı içtenlikle resmetmemek mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Eserini, Mimar Sinan’ın kendi heykel tasvirinden esinlenerek hazırladığını belirten Aytaç, halı desenini de Sinan’ın başındaki kavuk gibi görünmesi için özel olarak tasarladığını söyledi. Aytaç, "Halı eserim, Kayseri Halıcıoğlu Konağı için yapıldı, umarım beğenirsiniz" dedi.

Görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.