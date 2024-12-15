KAYMEK'te erkek kursiyerlere el sanatları eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde marka kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde erkek kursiyerlerine sunduğu el sanatları kurslarıyla hem sanatsal hem mesleki becerilerini geliştirmelerine fırsat sunuyor.

Düzenlediği eğitimler, kurslar ve kültür sanat etkinlikleri ile Kayseri’nin 6’ncı üniversite olarak anılan KAYMEK, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve yılın her dönemi zengin içerikli kurslar düzenlemeye devam ediyor. KAYMEK, Kayseri’de sanatı ve el işlerini yaşatmak için yeni bir adım atarak, erkek kursiyerlerine özel el sanatları kursları düzenlemeye başladı. İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde, geleneksel sanat dallarından modern zanaatlara kadar pek çok alanda eğitimler sunuluyor. Kursiyerler, hem kendilerini geliştiriyor hem de sanatsal yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. KAYMEK’in hayat boyu öğrenme anlayışıyla sunduğu bu kurslar, Kayseri’nin kültürel mirasını yaşatmayı ve modern dünyada da uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle hem bireysel gelişim sağladıklarını hem de mesleki anlamda yeni fırsatlarla karşılaştıklarını belirterek, tamamen ücretsiz olan bu kurslar dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler.