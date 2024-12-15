Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.Y. ile E.Ç. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 4 parça halinde toplam 10,7 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. E.Ç. hakkında ’Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’, A.Y. hakkında ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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