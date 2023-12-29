KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ’Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun’ eğitim programı düzenliyor.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü gelecek’ sloganı ile Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programı düzenleniyor. KAYMEK uzmanlarınca verilecek eğitimlerde ebeveyn çocuk ilişkisi birçok yönden ele alınarak, aile yapılarının daha mutlu bir yapıya kavuşmasına katkı sunulması amaçlanıyor. ’Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun’” eğitim programı 29 Aralık Cuma günü saat 19.00’da 1’inci Anne Baba Okulu adı altında başlıyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlerde kontenjan sınırı bulunurken, eğitimlere ilgi duyan vatandaşlar 0 541 772 19 54 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi çalışmalarıyla ‘Aile Danışmanlığı, Öğrenci Rehberliği, Grup Rehberlikleri, Üniversite ve Lise Tercih Danışmanlığı, Kurumsal Seminerler, İlçe Seminerleri, Okul Seminerleri ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri’ ve ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ gibi birçok konuda vatandaşlara sunduğu hizmetlerini sürdürüyor.