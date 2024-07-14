KAYMEK'ten 15 Temmuz sanat sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ‘Milletin Zaferi’ KAYMEK Gurur Sanat Sergisi’ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

KAYMEK, demokrasi zaferinin önemini vurgulamak amacıyla ‘Milletin Zaferi’ temasıyla sanat sergisi düzenleyecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Büyükşehir Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak olan sergide 27 KAYMEK eğitmeninin Kumaş Boyama, Kırkyama, Kâğıt Rölyef, Hüsnühat, Dekoratif Tablo, Cam Altı Boyama, Alüminyum Kabartma, Gümüş Takı İşlemeciliği, Tezhip, El Nakışı, Dantel Anglez, Ev Tekstili, Çini, İğne Oyası, Dekoratif Sepet Örücülüğü, Makine Nakışı, Basit Nakış İğne Teknikleri, Makinede Maraş İşi, Hazır Giyim Teknikleri, Boncuk İşleme, Deri İşlemeciliği ve Üç Boyutlu Modelleme gibi 22 el sanatı branşında icra ettiği eserler yer alacak.

Sergi kapsamında, savunma sanayiinin son yıllarda göstermiş olduğu hamleyle yerli ve millî olarak üretilen Koral, Kirpi, Anka S, Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur, Kaan, Anka ve Altay gibi hava, kara ve deniz araçlarının bilgilendirileceği 9 adet üç boyutlu modelleme çalışması da Kayserililerin beğenisine sunulacak.

Hem bilgilendirme hem de güçlü savunma, güçlü devlet anlayışını sanatla insanlara sunmak amacıyla sıfır atık kapsamında yapılmış bu çalışmanın yanı sıra, aziz milletin ezelden ebede kahraman ruhunu yansıtan ve 27 Kahraman Türk kadınının hazır giyim teknikleriyle çalışılmış kıyafetleri ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan 24 adet tablo halinde sanat eseri ile birlikte toplam 60 adet eser, vatandaşın beğenisine sunulacak.

15 Temmuz ‘Milletin Zaferi’ KAYMEK Gurur Sanat Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Büyükşehir Sanat Galerisi’nde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 11.00’de açılacak.