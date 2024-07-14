Kayseri'de 4 bin yıl önceki tarihi lezzet keşfedildi

Kayseri 6 bin yıl önceye dayanan arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve ’Anadolu tarihinin başladığı yer’ olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde bulunan tabletler, özellikle dönemin ticari hayatı hakkında bilgi veriyor. Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; günümüzden 4 bin yıl önce bölgede ’Kültepe peyniri’ olarak tabir edilen bir peynirin var olduğunun çıkan yazılı tabletlerden anlaşıldığını söyledi.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde kazı çalışmaları 76. yılına girerken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; günümüzden 4 bin yıl önce bölgede ’Kültepe Peyniri’ olarak tabir edilen özel bir peynirin bulunduğunu ve insanların bu peyniri yolculuk yaparken yanlarında götürdüklerini kaydetti. Bugünkü coğrafyada ne varsa 4 bin yıl önce de benzerlerini gördüklerini aktaran Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Aslında bugün olduğu gibi o dönemde de Anadolu benzer şartlara sahipti, tarım ve hayvancılık anlamında. Aslına bakarsanız belki daha önceden gelen gelenekler bugüne kadar da devam etti, kesintiye uğramadan. Ciddi olarak bir devamlılık var. Bu devamlılık çerçevesinde ilginç şeyler de karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nde özel bir yer. Bütün Türkiye hatta dünyaya sorsanız Kayseri pastırmayla anılır. Yazılı belgelerde de bu konuyla ilgili olarak da birçok belge var. Net olarak 2 tablette çok özel bilgiler var. O zamanki insanlar yolculuğa çıkarken yanlarında kutulanmış, dilimlenmiş, kurutulmuş et götürüyorlar. Bugün bile günümüz şartlarında normal bir sandviç hazırlama gibi olayın benzerleri. Bir de ilginç olarak yan ürün daha var, peynir. 4 bin yıl önce Kaniş Peyniri denilen bir peynir var. Bunu da yanlarında götürdüklerini okuyoruz bu tabletlerden. Açıkçası bugünkü coğrafyada ne varsa 4 bin yıl önce de benzer şekilde aynı ürünleri görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özel bir peynir"

O dönemki insanların ’Kültepe Peyniri’ olarak adlandırmasının peyniri özel kıldığını da sözlerine ekleyerek; "Kültepe’nin özelliği daha önce adını koyamadığımız her türlü obje için Asurluların bıraktığı belgelerde bunların isimlerini görüyoruz. Bunlar arasında da ’Kaniş Peyniri’ denilen bir peynir var. Muhakkak ki özel bir peynir olmasa ’Kaniş Peyniri’ demeyecek, sadece peynir diyecek" diye konuştu.