KAYMEK'ten 500 eserlik Geleneksel Yıl Sonu Sergisi kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesiyle, eğitimden, sanata, genel hizmet sektöründen, rehabilitasyona kadar birçok sahada hizmet eden KAYMEK, 215 kursiyerin eğitmen desteği ile 500 eserin yer aldığı 2024 KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, 20 Eylül’de açılıyor.

Eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bu alanda önemli sergileri de sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Bu kapsamda KAYMEK, eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından yapılan el emeği muhteşem ürünlerle, Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nin kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergi, 20 Eylül 2024 Cuma günü saat 15.00’te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Büyük-Şehir Sanat Galerisi’nde açılacak.

215 kursiyerin eğitmen desteği ile hazırlanan 2024 KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nde 500 eser yer alıyor.

Canlı müzik, mehteran gösterileri ve ikramların da olacağı sergi açılışına tüm Kayserililer davet edildi.