Kayseri'de Ahilik Haftası coşkuyla kutlanacak

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından, 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 37. Ahilik Haftası Kutlamaları ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Pazartesi gününden itibaren kutlamalarımız başlayacak” dedi.

KESOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kutlamalar çerçevesinde dürüstlüğü ile örnek olmuş esnaflara unvanlarının verileceğini söyleyen KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, “İnşallah önümüzdeki hafta Ahilik Kutlamalarımız başlıyor Pazartesi gününden itibaren. Yani 23-29 Eylül arasında her yıl düzenli olarak yapılan Ahilik Haftası’nı Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Pazartesi günü inşallah saat 9.15’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacağız. Ardından sayın valimizi ziyaretimiz olacak. Büyükşehir belediye başkanımızı ziyaretimiz olacak. Ardından da Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde kutlamamız olacak. Her yıl odalarımız ahisinin bilgisini birliğimize bildirir. Biz de burada araştırdığımızda dürüstlüğü, doğruluğuyla, çalışmasıyla örnek olmuş bir nesil bırakan ustalarımızdan seçme gayretinde oluyoruz. Biz de birlik olarak bunu 3’e düşürüyoruz. Bu yıl da yılın ahisi cam işlemecisi Necmettin Fevzioğlu seçildi. İlin kalfası da kaporta kalfası Mustafa Buğra Topçu oldu. Ardından ilin çırağı da Muhammed Emin Vural seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erciyes Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız pandemi döneminde aşı çalışması yapmıştı. Turkuaz aşısını yapmıştı. Biz de bu yıl hocamızı onore edelim diye hem plaket takdimi hem de kaftan giydirelim şeklinde kendilerine ve Erciyes Üniversitesi’ne ilettiğimizde kabul ettiler. Perşembe günü de bu şekilde bir kutlamamız var. Programın asıl sonu da Kırşehir’de yapılıyor. Kırşehir’de Cumhurbaşkanımızın ve bütün illerdeki ahilerimizin katılımıyla da o program yapılacak. Ben Ahilik Haftası’nın şehrimize, esnafımıza, sanatkarlarımıza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, “Ahi Evran Kayseri’ye gelerek burada esnaf ve sanatkarları örgütleyerek Ahlik sistemini kurmuştur. Şu anda nasıl ki esnaf ve sanatkarlar odalarımız var, o gün de o da vazifesi yapmışlar. Ahi Evran ve Ahilik dini ve milli bir müessesedir o dönem. Osmanlı’nın kuruluşunda çok büyük katkı ve emekleri vardır. Günümüze geldiğimizde şartlar ve roller değişti. Her şeyi o güne uydurarak yapma şansımız yok, her şey modernize oldu. Fakat biz hala bu işi devam ettiriyoruz. 1996’da biz bakanlığa müracaat ettik. 21 ilde kutlanıyordu biz 22. il olduk ama şu anda 81 ilin tamamında kutlama yapılıyor. Ben emeği geçen, bize destek veren ve bizimle birlikte hareket eden bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor, haftamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.