KAYMEK'ten çocuklara ödüllü bilgi yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KAYMEK A.Ş’nin düzenlediği ödüllü bilgi yarışmaları 27 Nisan tarihine kadar birbirinden farklı hediyelerle Recep Tayyip Erdoğan Bahçesinden çocuklarla olacak.

KAYMEK A.Ş. öğretmenlerinden Edebiyat Öğretmeni Adem Aydoğdu, “Bilgi yarışmamız genel kültür üzerine düzenlenmektedir. Genellikle Kayseri'nin değerlerini anlatmaya çalışıyoruz ve genel kültür temalı bir yarışma yapıyoruz. Yarışmamız, 4 şıklı 10 sorudan oluşmaktadır. Doğru cevabı en hızlı bilen kişi yarışmamızın birincisi oluyor. Çocuk şenliği bitene kadar biz burada yarışmalara devam edeceğiz. Aynı zamanda burada çocuk oyun alanlarımız da var. Bu alanlarda geleneksel oyunlarımız oynanıyor; çuval yarışı, yumurta taşıma yarışması, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlarla çocuklar eğleniyor.

Bilgi yarışmasında birinci olan çocuklara ödüller veriyoruz. Erkek çocuklar için oyuncak araba, kız çocuklar içinse KAYMEK A.Ş. tarafından yapılmış bebeklerimiz armağan ediliyor. Ödülleri cinsiyete göre ayırıyoruz.” şeklinde konuştu.

KAYMEK A.Ş.’nin yarışmasında birinci olan Arzu Helekçi, böyle etkinliklerin yapılmasından çok memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Vallahi benim çok hoşuma gitti. Bugün içimde böyle bir his varmış gibi çocukları son anda hazırlayıp buraya geldik, kurstan gelmişlerdi. Genel kültür temalı olduğunu duyunca, Türkçe öğretmeni olduğum için çok ilgimi çekti ve katılmak istedim. Birinci olacağımı hiç düşünmemiştim ama biraz iddialıydım diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Burası insanların nefes alabileceği bir yer haline gelmiş. Keşke daha sık yapılsa ve daha çok katılsak. ”dedi.