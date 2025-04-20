Kayserispor Başkanı Açıkalın: Kayserispor alnının akıyla puanı aldı

Kayserispor, Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Açıkalın açıklamasında, “Öncelikle iki takımı futbolcularını da kutluyorum. Çok güzel bir oyundu.

İzleyenlerinde zevk aldığını düşünüyorum. Eksik diye bir şey olmaz. Sahada 11 futbolcu vardır. Kayserispor alnının akıyla çıktı. Oynadı ve gerekli puanı da aldı. Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu da düşünüyorum. Futbolcularımı terinin son damlasına kadar mücadele ettikleri için kutluyorum. Kayserispor büyük bir mücadele örneği veriyor. Bütün Türkiye takdir ediyor. Biz yolumuza bakacağız. Bizim herhangi bir takımla başka bir hesaplarımız olamaz. Kayserispor çıktığı yolda adını tüm Türkiye’ye duyuracaktır. Zor deniyordu. İnanırsak zor diye bir şey yok. İmkansız zaman alıyor. Onun zamanı buymuş” diye konuştu.