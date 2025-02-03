KAYMEK'ten Dolu Dolu Yarıyıl Tatili Etkinlikleri!

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği ücretsiz kurslar, sanat ve eğlence dolu etkinlikler ile her zaman öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. Yarıyıl tatilinde de bu misyonunu sürdüren KAYMEK, öğrenciler için verimli ve keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve öğrenciye destek odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda çeşitlendirilen etkinlikler, öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmelerine olanak tanıdı. Çeşitli yaş gruplarına yönelik etkinlikler, çocuk etkinliklerinden hamburger yapımı workshoplarına, genç KAYMEK çocuk şenliğinden etüt ve soru çözüm etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sunuldu.

29 Ocak Çarşamba günü KAYMEK Akademi Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler bileklik yapımı, ebru yapımı, kitap ayracı yapımı, oyuncak bebek yapımı ve hamburger yapımı workshoplarında eğlenerek öğrenirken; 31 Ocak-2 Şubat günleri arasında Kayseri Park AVM’de gerçekleştirilen Genç KAYMEK Çocuk Şenliği’nde yarışmalar, workshoplar, yüz boyama ve el sanatları etkinlikleri ile unutulmaz anlar yaşadılar.

Öğrencilere Tatilde de Destek!

KAYMEK, yarıyıl tatilinde de öğrencilerin sınavlara hazırlıklarından kopmamaları için Etüt ve Soru Çözümleri hizmeti sundu. Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi ve Mevlana Kütüphanesi’nde 28 Ocak-31 Ocak günleri arasında verilen ücretsiz hizmet ile öğrencilerin motivasyonları arttırıldı.

KAYMEK’in yarıyıl tatili boyunca düzenlediği tüm etkinlikler, katılımcılardan tam not alırken, öğrenciler bu değerli hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkürlerini ilettiler.