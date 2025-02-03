Yağma suçundan aranan firari saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de hakkında 'Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., (28) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında ‘Yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (28) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.