KAYMEK'ten, kurumlara eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde lokomotifi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., mesleki eğitim ve kültür sanat alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra kurum ve kuruluşlara sunduğu eğitim destekleriyle de dikkat çekiyor. KAYMEK, eğitim destekleriyle kentin eğitimdeki güçlü destekçisi olmaya devam ediyor. Son olarak KAYMEK tarafından, Kayseri Ticaret Odası çalışanlarına verilen Ofis Programları eğitimi tamamlandı. Eğitim sonunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp tarafından da sertifikalar takdim edildi. KAYMEK’in düzenlediği eğitim programları, Kayseri’deki kurumların gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanların mesleki becerilerini arttırmalarına imkân tanıyor. Kursiyerler, verilen eğitimler sayesinde hem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hem de KAYMEK ekibine teşekkürlerini iletti.