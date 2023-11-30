KAYMEK'ten öğrenciler için ödev merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), öğrencilerin faydalanacağı ödev merkezleri hizmetini başlattı.

KAYMEK tarafından başlatılan çalışmadan 5 tesiste 182 öğrenci faydalanmaya başlarken, gerçekleştirilen hizmet ile çocukların ödevleri, alanında uzman öğretmenler eşliğinde daha verimli yapılıyor. Öğrenciler ise KAYMEK’in bu hizmeti ile öğrendiklerini pekiştirme imkânı buluyor. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde hizmet vermeye başlayan ödev merkezleri sayesinde ödevi bulunan öğrencilerin ödev kaygısı ile çalışmasının hafifletilmesine destek sağlanırken, öğrencilerin ödevlerinin bitirilmesi çok kolay, verimli ve eğlenceli hale geliyor.

Ödev merkezinin bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0352 231 80 31 numaralı telefon numarası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.