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KAYMEK'ten Öğrencilere Destek: 'Etüt ve Soru Çözümleri'

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Etüt ve Soru Çözümleri' programıyla öğrencilere önemli bir destek sunuyor. Genç KAYMEK birimi tarafından düzenlenen bu program, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi ve Mevlana Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

KAYMEK'ten Öğrencilere Destek: 'Etüt ve Soru Çözümleri'

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı boyunca ücretsiz okula destek ve sınavlara hazırlık kursları sunan KAYMEK, bu programla öğrencilere yönelik desteğini artırmayı hedefliyor. Öğrenciler, KAYMEK öğretmenleri eşliğinde etüt ve soru çözümlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Program, 28 Ocak Salı günü 4 kütüphanede başlayacak ve 5 gün boyunca her gün 09.30-17.30 saatleri arasında devam edecek. 1 Şubat Cumartesi günü sona erecek olan bu hizmet, öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu etkinlikle, öğrencilerin hem okula destek almaları hem de sınavlara daha iyi hazırlanmaları hedefleniyor. 

Haber Merkezi

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